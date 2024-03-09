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    Личка: Мы можем играть лучше

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче против «Ахмата» (2:0).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я человек позитивный, и сегодня таким остаюсь, но мы можем играть лучше. Сильные команды могут выигрывать как раз такие матчи. Мы успешнее завершили игру, победили и забрали три очка.

    Почему в большинстве команда выглядела хуже "Ахмата"? Я уже сказал, что мы начали игру хорошо. Я попросил игроков не форсировать мячи до центра поля. Я просил игроков использовать больше Дасу, Бителло. К сожалению, это у нас не получилось.

    Сегодня перед игрой я попросил, чтобы команда вспомнила игру против ЦСКА на сборах, когда мы играли плохо, а хорошо провели только последние 10 минут. Если игра не идет, то ты должен играть до конца и можно все поменять за 10 минут. Неважно, какая команда — "Ахмат", ЦСКА или Сочи — надо отрабатывать в любой игре. Это очень важные три очка для нас. Надо работать дальше, работы много», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

    «Динамо» идет с 38 очками на втором месте и вплотную приблизилось к «Краснодару» (39). «Ахмат» пока на 12-м месте с 20 очками.

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