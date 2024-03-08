Осинькин: Создавать моменты против такой глубокообороняющейся команды, как ЦСКА, очень трудно

Главный тренервысказался о матче против(0:2).

«Костанца никогда не был пенальтистом. Да, он бил раньше, но только когда ни Гарре, ни Бейла не было на поле. Когда Ороско взял мяч, мы уже не стали на это влиять. Так получилось, что те, которые у нас обычно бьют пенальти, их не было на поле. У Франко очень стабильный удар. Мы видели его удары на тренировках и понадеялись, но здесь дело было не в ударе, а в психологии. Он молодой футболист, который еще не адаптировался и не смог совладать со своими нервами.

Не считаю, что мы сегодня играли плохо. Да, мы дали сопернику очень большую фору. Для такой опытной команды, которая может направлять игру в нужное русло, это было критическим моментом. При этом, у игроков "Крыльев Советов" была страсть и подходы к чужим воротам. Хотелось большего, но создавать моменты против такой глубокообороняющейся команды, как ЦСКА, это очень трудно.

Замена Бейла? Травма. Ему нужно обследование пройти, чтобы более точно понять, что с ним. У нас сейчас три недели перерыва. Надеюсь, за это время разберемся с Бейлом и вернутся другие травмированные игроки», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Крылья Советов» — на 8-й позиции (29 баллов).