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    Агент экс-нападающего «Зенита» Шейдаева: Рамиль однажды вернется в РПЛ

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    Футбольный агент Желько Декич, который является агентом бывшего форварда молодежной сборной России и «Зенита», 27-летнего Рамиля Шейдаева сообщил, что его подопечный не против вернутся в российский чемпионат.

    Рамиль Шейдаев
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    Рамиль Шейдаев

    «Рамилю хорошо подошёл чемпионат Турции. У него отличная физическая готовность, но ему нужно чуть-чуть времени, чтобы набрать игровые кондиции, тогда он будет играть великолепно. Его команда среди фаворитов на выход в турецкую Суперлигу. Не планирует ли Шейдаев вернуться в РПЛ? Россия — его дом, однажды он обязательно вернётся», — приводит слова Декича «Чемпионат».

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    • Рамиль Шейдаев подавал огромные надежды на старте футбольной карьеры, выиграл в составе сборной России юношеский чемпионат Европы (2013), играл в Зените«, "Динамо", "Крыльях Советах" и других клубах. Сейчас выступает за турецкий "Коджалеиспор" и сборную Азербайджана.

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