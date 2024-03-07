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    Семак: «Зениту» надо догонять «Краснодар»

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на результат матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Что касается качества игры, то для первого матча оно было неплохим. Нам не хватило остроты в атаке. Эти моменты мы, естественно, будем анализировать, будем работать. Что касается эмоциональной реакции, то мы, конечно, хотим побеждать в каждом матче.

    Для нас ничья — негативный результат, нам нужно догонять "Краснодар". Но ничего не поделаешь — остаётся только готовиться к следующим матчам», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 19 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

    9 марта питерцы в гостях встретятся с «Уралом».

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