Семак: «Зениту» надо догонять «Краснодар»

Наставник «Зенита»отреагировал на результат матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Что касается качества игры, то для первого матча оно было неплохим. Нам не хватило остроты в атаке. Эти моменты мы, естественно, будем анализировать, будем работать. Что касается эмоциональной реакции, то мы, конечно, хотим побеждать в каждом матче.

Для нас ничья — негативный результат, нам нужно догонять "Краснодар". Но ничего не поделаешь — остаётся только готовиться к следующим матчам», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

После 19 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

9 марта питерцы в гостях встретятся с «Уралом».