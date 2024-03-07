Тренер «Лейпцига»: Мы очень разочарованы вылетом из Лиги чемпионов

Главный тренер «Лейпцига»прокомментировал ничью св ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг» проиграл «Реалу» (0:1, 1:1) по сумме двух матчей и завершил выступление в турнире.

«У нас были хорошие моменты, мы отлично провели матч. Очень важно найти хороший баланс в таких матчах. Мы делали это очень хорошо. Временами очень сильно прессинговали, защищались глубоко и контролировали. Команда показала очень хорошую игру.

Мы просто не забили достаточно голов. В конце концов, они забили два мяча, а мы только один. Мы очень разочарованы вылетом из Лиги чемпионов.

На многих позициях мы обладаем высоким качеством, забиваем много голов в Бундеслиге. Возможно, нам не хватает опыта в некоторых ситуациях или спокойствия, которое приходит с опытом. Еще вам нужно немного удачи — это тоже важная часть», — приводит слова Розе официальный сайт УЕФА.