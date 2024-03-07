ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони Джошуа и Фрэнсис НганнуИнтригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии
  • 08:17
    • Мбаппе и Кейн — среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
    Все новости спорта

    Тренер «Лейпцига»: Мы очень разочарованы вылетом из Лиги чемпионов

    Футбол РБ Лейпциг Реал Мадрид
    Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал ничью с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Марко Розе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Розе

    «Лейпциг» проиграл «Реалу» (0:1, 1:1) по сумме двух матчей и завершил выступление в турнире.

    «У нас были хорошие моменты, мы отлично провели матч. Очень важно найти хороший баланс в таких матчах. Мы делали это очень хорошо. Временами очень сильно прессинговали, защищались глубоко и контролировали. Команда показала очень хорошую игру.

    Мы просто не забили достаточно голов. В конце концов, они забили два мяча, а мы только один. Мы очень разочарованы вылетом из Лиги чемпионов.

  • Звезда сборной и клубный провал. Противоречивая карьера Поля Погба
  • Француз должен был стать одним из величайших футболистов всех времен, но стал последним из игроков очень специфического типа
  • 05/03/2024

    • На многих позициях мы обладаем высоким качеством, забиваем много голов в Бундеслиге. Возможно, нам не хватает опыта в некоторых ситуациях или спокойствия, которое приходит с опытом. Еще вам нужно немного удачи — это тоже важная часть», — приводит слова Розе официальный сайт УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» сотворит еще одну сенсацию?
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» переиграть «Спарту»?
  • «Спарта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рома» добьется победы в домашней встрече
  • «Рома» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Аякс — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марсель — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры