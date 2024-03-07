Лодыгин: Лунев сейчас находится на очень высоком уровне

Вратарь греческого «Панатинаикоса»высказался о вызове голкипера «Карабаха»в сборную России на товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая.

«Андрей Лунев сейчас находится на очень высоком уровне как вратарь. Огромный плюс, что его "Карабах" прошел в следующую стадию Лиги Европы.

Возможно, в матчах с "Байером" сработает правило бывших команд, и Андрей снова сыграет отлично и вытащит свою команду еще дальше.

Приятно видеть, что Лунев снова играет. У него были тяжелые сезоны в Германии, и он набрался опыта. Может быть, не игрового, но все равно побывать в таком чемпионате, сыграть с такими командами — большой плюс.

Возможно, это ему помогло проголодаться и соскучиться по играм и дало еще больше мотивации показать себя. Вызов в сборную показывает, что Андрей на очень хорошем пути», — приводит слова Лодыгина «Чемпионат».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.