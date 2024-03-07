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    Лодыгин: Лунев сейчас находится на очень высоком уровне

    Футбол Сборная России Футбол России Панатинаикос Карабах
    Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о вызове голкипера «Карабаха» Андрея Лунева в сборную России на товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая.

    Юрий Лодыгин
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    Юрий Лодыгин

    «Андрей Лунев сейчас находится на очень высоком уровне как вратарь. Огромный плюс, что его "Карабах" прошел в следующую стадию Лиги Европы.

    Возможно, в матчах с "Байером" сработает правило бывших команд, и Андрей снова сыграет отлично и вытащит свою команду еще дальше.

    Приятно видеть, что Лунев снова играет. У него были тяжелые сезоны в Германии, и он набрался опыта. Может быть, не игрового, но все равно побывать в таком чемпионате, сыграть с такими командами — большой плюс.

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    • Возможно, это ему помогло проголодаться и соскучиться по играм и дало еще больше мотивации показать себя. Вызов в сборную показывает, что Андрей на очень хорошем пути», — приводит слова Лодыгина «Чемпионат».

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    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

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