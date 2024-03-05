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    Мостовой объяснил, почему Захаряну лучше остаться в «Реал Сосьедаде»

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    Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что Арсену Захаряну нет смысла уходить из «Реал Сосьедада».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Травмы Захаряна могут быть связаны с играми, которые проходят каждые два-три дня, плюс еще психологически давит. Ведь многие говорят, что он не может забить. Но это нормальный процесс для молодого парня. У кого-то по-другому получается, а у Арсена вот так. Он это переживет, и всё будет нормально.

    Я считаю, что Арсену не стоит уходить летом в аренду. Одно дело, если бы он не играл. Тогда нужно было бы думать, а он-то играет.

    Чем плохо адаптироваться в "Реале Сосьедад"? Если уйдет в аренду, то может сесть на скамейку, там же тоже конкуренция. При этом ему сейчас доверяют, а в другой команде такого может и не быть.

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    • Взять того же Миранчука, первые два года ему Гасперини вообще не доверял, появлялся раз в три матча. А после аренды в "Торино" стал больше играть. Тут палка о двух концах. Я считаю, что у Захаряна для первого года в Испании всё отлично», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    В текущем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 30 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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    Напомним, Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

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