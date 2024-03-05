В пресс-службе «Реал Сосьедада» рассказали о травме Захаряна

Пресс-атташевысказался о состоянии российского полузащитника команды

«У Захаряна небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока мы не знаем, примет ли игрок участие в ближайших тренировках с командой.

Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов», — цитирует Мундуате Sport24.

Напомним, что 5-го марта «Реал Сосьедад» встретится с ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В нынешнем сезоне Захарян провел 24 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.