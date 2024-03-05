Арбитр скандального матча «Валенсия» — «Реал» отстранен на два тура Ла Лиги

Арбитр матча между мадридским «Реалом» и «Валенсией»отстранен от работы в двух ближайших турах чемпионата Испании.

Судейский комитет Ла Лиги наказал 40-летнего рефери за серьезную ошибку в игре «Валенсия» — «Реал».

Мансано дал свисток об окончании матча как раз в тот момент, когда полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забивал третий гол в ворота «Валенсии».

По данным Archivo VAR, Мансано дисквалифицирован на два матча до вынесения окончательного вердикта.

Матч «Валенсия» — «Реал» завершился вничью 2:2. Мадридский клуб отыгрался со счета 0:2 благодаря дублю Винисиуса Жуниора.