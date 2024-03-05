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    Арбитр скандального матча «Валенсия» — «Реал» отстранен на два тура Ла Лиги

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    Арбитр матча между мадридским «Реалом» и «Валенсией» Хесус Хиль Мансано отстранен от работы в двух ближайших турах чемпионата Испании.

    Хесус Хиль Мансано
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    Хесус Хиль Мансано

    Судейский комитет Ла Лиги наказал 40-летнего рефери за серьезную ошибку в игре «Валенсия» — «Реал».

    Мансано дал свисток об окончании матча как раз в тот момент, когда полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забивал третий гол в ворота «Валенсии».

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    • По данным Archivo VAR, Мансано дисквалифицирован на два матча до вынесения окончательного вердикта.

    Матч «Валенсия» — «Реал» завершился вничью 2:2. Мадридский клуб отыгрался со счета 0:2 благодаря дублю Винисиуса Жуниора.

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