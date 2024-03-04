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    Хави: Игра с «Атлетиком» была не очень хорошей

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    Наставник «Барселоны» Хави высказался о матче 27-го тура Примеры с «Атлетиком». Встреча закончилась вничью 0:0.

    Хави
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    Хави

    «Думаю, мы провели не очень хорошую игру. "Барселона" плохо атаковала, думаю, сегодня нам нужно было сделать шаг вперёд. Мы уходим грустными, потому что не показали свой максимум. Игра требовала от нас гораздо большего. Это упущенная возможность. Думаю, команда могла бы сделать гораздо больше. Упущенные возможности во всех смыслах: в игре, в чувствах, в сокращении отставания.

    Мы потерпели неудачу. Нам приходится корить себя и думать, что мы не были хороши. Мы не были на нужном уровне», — приводит слова Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» идет 3-й в таблице Примеры, набрав 58 очков.

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