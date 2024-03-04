Тюкавин об игре Захаряна: Ничего страшного, что нет результативных действий — придут

Нападающийвысказался об игре бывшего одноклубника

«Что поддерживать Захаряна? Всё нормально, играет. Ничего страшного, что нет результативных действий — придут. Забьёт или отдаст один раз, и всё пойдёт. Главное, что он играет каждый матч. Тренер ему доверяет — это самое главное», — сказал Тюкавин Чемпионату.

Напомним, что Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно прошлого сезона.

В сезоне 2023/2024 полузащитник провел 19 матчей за испанскую команду в Примере и отметился одной результативной передачей.