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    Тюкавин об игре Захаряна: Ничего страшного, что нет результативных действий — придут

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре бывшего одноклубника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Что поддерживать Захаряна? Всё нормально, играет. Ничего страшного, что нет результативных действий — придут. Забьёт или отдаст один раз, и всё пойдёт. Главное, что он играет каждый матч. Тренер ему доверяет — это самое главное», — сказал Тюкавин Чемпионату.

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    • Напомним, что Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно прошлого сезона.

    В сезоне 2023/2024 полузащитник провел 19 матчей за испанскую команду в Примере и отметился одной результативной передачей.

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