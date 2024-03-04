Титов: «Спартак» закончит сезон с медалями

Экс-игрок «Спартака»считает, что красно-белым по силам завоевать медали по окончании сезона-2023/24.

«Какой будет развязка чемпионата? ЦСКА на последних секундах пропустил гол месяца от "Оренбурга", "Спартак" показал в Питере, как нужно играть против "Зенита", "Краснодар" потерял важные очки. Так что всё может поменяться в таблице. Ни у кого нет простого календаря.

Что ждёт "Спартак"? Команда будет в медалях, это понятно всем. Самый сложный матч — с "Зенитом" — остался позади. Но и оставшиеся игры тоже не будут простыми, каждая из них станет проверкой», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Ранее «Спартак» в 19-м туре РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 31 очко.