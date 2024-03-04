Морено: Не думал о возможном осуждении в Европе за то, что еду работать в Россию

Главный тренер «Сочи»признался, что у него не было никаких опасений из-за переезда в Россию.

«Не думал о возможном осуждении в Европе за то, что еду работать в Россию. Я думаю только о работе, о спортивной составляющей.

Работа в РПЛ ― настоящий вызов, потому что это очень интересная лига, которая меня заинтересовала.

Тем более "Сочи" в тяжелом положении в таблице: значит — это хорошая задача. А за других людей, которые говорят что-то, основываясь на своих убеждениях, я додумывать не хочу», — приводит слова испанского специалиста «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, Морено возглавил «Сочи» во время зимней паузы в РПЛ.