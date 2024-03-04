Морено: Разницы между работой в «Барсе» и «Сочи» нет — это просто футбол

Главный тренер «Сочи»поделился воспоминаниями о работе в тренерском штабе

«Невероятный опыт, для меня это большое счастье. Я сам из Каталонии. Нет ничего лучше, чем работать в клубе, за который ты болеешь с детства.

У нас была чудесная команда. Все всегда выделяли тройку Месси — Суарес — Неймар, но у нас были Хави, Иньеста, Ракитич, Альба и все остальные. Мы были единым целым.

Разницы между работой в "Барсе" и "Сочи" нет — это просто футбол. Все, что отрабатывается на тренировках, плюс-минус проходит в одном ключе. Игроки "Барселоны" ― такие же люди, различается только их уровень.

Ключевая разница между футболистами, наверное, в том, что великие игроки всегда хотят побеждать. Даже если они выиграли все на свете — на следующий день они выходят на тренировку ради того, чтобы выиграть еще больше.

Но глобально между работой в "Барселоне" и в "Сочи" нет никакой разницы. И там, и там у тебя стоит задача выигрывать. И в "Барселоне", и в "Сочи" я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас», — приводит слова испанского специалиста «Чемпионат».

Напомним, Морено возглавил «Сочи» во время зимней паузы в РПЛ.