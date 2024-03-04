ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Автомобилист» в матче с «Ак Барсом»Неуступчивые середняки атакуют фаворитов, «Автомобилист» и «Авангард» уходят в отрыв
  • 19:29
    • «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
  • 19:22
    • «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и повел в серии 3-0
  • 17:27
    • Источник: Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам
  • 15:26
    • Де Йонг и Педри пропустят ближайшие матчи «Барселоны» из-за травм
    Все новости спорта

    «Химки» разгромили «Тюмень» в матче Первой лиги

    «Химки» — «Тюмень»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Химки Тюмень
    «Химки» обыграли «Тюмень» (3:0) в матче 21-го тура российской Первой лиги.

    «Химки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Химки»

    В составе подмосковной команды голы записали на свой счет Хетаг Хосонов на 35-й минуте, Аршак Корян на 73-й и Равиль Нетфуллин на 88-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Химки — Тюмень 3:0
    Голы: 1:0 Хетаг Хосонов (35'), 2:0 Аршак Корян (73'), 3:0 Равиль Нетфуллин (88') Химки: Антон Митрюшкин, Олег Исаенко, Данил Степанов, Сергей Терехов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Тюмень: Максим Петров, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Druzhinin I., Korotaev A., Moskalenchik I., Porokhov I. Предупреждения: Druzhinin I. (1'), (55'), Данил Степанов (65'), Роман Юзепчук (72'), Bolotov E. (75')

    После этого матча «Химки» занимают 1-е место в таблице Первой лиги с 39-ю очками в активе. «Тюмень» — на 5-й позиции (35 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа гостей?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Интер» разгромить «Дженоа»?
  • «Интер» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Московский этап серии начнется без размаха
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Сток Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры