«Химки» — «Тюмень»: счет матча 3:0, обзор голов

обыграли(3:0) в матче 21-го тура российской Первой лиги.

В составе подмосковной команды голы записали на свой счет Хетаг Хосонов на 35-й минуте, Аршак Корян на 73-й и Равиль Нетфуллин на 88-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Химки — Тюмень 3:0 Голы: 1:0 Хетаг Хосонов (35'), 2:0 Аршак Корян (73'), 3:0 Равиль Нетфуллин (88') Химки: Антон Митрюшкин, Олег Исаенко, Данил Степанов, Сергей Терехов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Тюмень: Максим Петров, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Druzhinin I., Korotaev A., Moskalenchik I., Porokhov I. Предупреждения: Druzhinin I. (1'), (55'), Данил Степанов (65'), Роман Юзепчук (72'), Bolotov E. (75')

После этого матча «Химки» занимают 1-е место в таблице Первой лиги с 39-ю очками в активе. «Тюмень» — на 5-й позиции (35 баллов).