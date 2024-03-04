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    Кальцона: «Наполи» на правильном пути

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    Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона прокомментировал победу своей команды в матче Серии А с «Ювентусом» (2:1).

    Франческо Кальцона
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    Франческо Кальцона

    «Мы на правильном пути. Я очень рад победе, я увидел команду, которая хочет совершенствоваться, но нам ещё многое предстоит сделать. Команда, выиграв этот матч, дала сигнал, что она хочет дойти до высоких позиций.

    Я очень рад видеть сплочённую команду, которая хочет совершенствоваться. Если вы побеждаете, это даёт вам ещё больше желания развиваться и побеждать снова», — приводит слова Кальцоны Sky Sport Italia.

    После 27 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 43 очка — он идёт седьмым в турнирной таблице Серии А.

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