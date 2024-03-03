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    Морено: Если мы набираем очки и не проигрываем, можно положительно оценить исход матча

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    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итог матча против «Балтики» (0:0).

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    «Сложно говорить о справедливости в футболе, потому что соперник может сказать, что они могли выиграть, мы можем сказать, что если бы реализовали свои моменты, то победили бы. Провели достаточно неплохой матч, набрали очко. Надеемся, в дальнейшем будем набирать больше очков и прогрессировать.

    Самое важное — голевые моменты. Можем выделить момент Крамарича. Потом было несколько моментов у Мигеля и того же Крамарича. В конце соперник мог забить и решить исход встречи.

    Хотели поменять игру к лучшему, они положительно сказались на игре, мы смогли прибавить. Замены были направлены на то, чтобы было больше контроля, скорости, взаимодействия между линиями.

    Я считаю, что если мы набираем очки и не проигрываем, можно положительно оценить исход матча. Мы смогли набрать одно очко, к сожалению, не сумели победить. Сложно играть на таком поле против такого мотивированного соперника, которого поддерживают болельщики. Неважно, какой матч — товарищеский, официальный, всегда нужно играть на победу», — цитирует Морено «Матч ТВ».

    Позиции команд остались прежними: «Балтика» (14 очков) — пятнадцатая, «Сочи» (12 баллов) — шестнадцатый.

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