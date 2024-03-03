Морено: Если мы набираем очки и не проигрываем, можно положительно оценить исход матча

Главный тренерподвел итог матча против(0:0).

«Сложно говорить о справедливости в футболе, потому что соперник может сказать, что они могли выиграть, мы можем сказать, что если бы реализовали свои моменты, то победили бы. Провели достаточно неплохой матч, набрали очко. Надеемся, в дальнейшем будем набирать больше очков и прогрессировать.

Самое важное — голевые моменты. Можем выделить момент Крамарича. Потом было несколько моментов у Мигеля и того же Крамарича. В конце соперник мог забить и решить исход встречи.

Хотели поменять игру к лучшему, они положительно сказались на игре, мы смогли прибавить. Замены были направлены на то, чтобы было больше контроля, скорости, взаимодействия между линиями.

Я считаю, что если мы набираем очки и не проигрываем, можно положительно оценить исход матча. Мы смогли набрать одно очко, к сожалению, не сумели победить. Сложно играть на таком поле против такого мотивированного соперника, которого поддерживают болельщики. Неважно, какой матч — товарищеский, официальный, всегда нужно играть на победу», — цитирует Морено «Матч ТВ».

Позиции команд остались прежними: «Балтика» (14 очков) — пятнадцатая, «Сочи» (12 баллов) — шестнадцатый.