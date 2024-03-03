Алаев: Промес? Человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ

Президент РПЛдал комментарий по поводу ситуации с арестом и тюремным сроком полузащитника

«Пока дело не закрыто и идет апелляция, есть презумпция невиновности. Говорить о том, что человек преступник, я бы не стал и точно этого делать не буду. Конечно, если человек имеет доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ. Потому что футболисты, особенно Промес, который является одним из главных звезд лиги, служат примером для детей. У меня сын в 11 лет играет в футбол, для него Промес ориентир.

Не знаю, чем закончится апелляция, но не хотелось бы, чтобы люди с непогашенной судимостью играли в премьер-лиге. С другой стороны, есть право на работу, есть много юридических нюансов. Мы с юристами за этой ситуацией следим. Надеюсь, что апелляции Промеса и Влута закончатся удачно. Запретить играть как лига мы не можем. Есть другие механизмы, например, комитет по этике. У президента лиги, как и у других людей, есть возможность обратиться в комитет и рассмотреть. Будем внимательно следить за ситуацией», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».