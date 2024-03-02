Мухин: В детстве моим любимым футболистом был Роналдиньо

Полузащитникобъяснил, почему в детстве считал экс-футболисталюбимым игроком.

«В детстве моим любимым футболистом был Роналдиньо. Он любил выкручивать позвонки соперникам, и мне это нравилось. Был лидером по обводкам. Сейчас мой любимый футболист — наш Мендес. Тоже нравится мне», — передает слова Мухина Чемпионат.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей за ЦСКА в РПЛ и забил 2 гола. Армейцы занимают 8-е место в таблице чемпионата России с 28-ю очками в активе после 18-и туров.

В следующем матче ЦСКА сыграет против «Оренбурга» 2-го марта в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.