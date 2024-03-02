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    «Бавария» не смогла одолеть «Фрайбург»

    «Фрайбург» — «Бавария»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» и «Бавария» сыграли вничью 2:2.

    Томас Мюллер («Бавария»)
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    Томас Мюллер («Бавария»)

    За хозяев забили Кристиан Гюнтер и Лукас Холер, а за мюнхенцев — Матис Тель и Джамаль Мусиала.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Бавария 2:2
    Голы: 1:0 Кристиан Гюнтер (12'), 1:1 Матис Тель (35'), 1:2 Джамал Мусиала (75'), 2:2 Лукас Хёлер (87') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя, Маттиас Гинтер, Мануэль Гульде, Кристиан Гюнтер, Рицу Доан (Ноа Вайсхаупт, 77'), Максимилиан Эггештайн (Максимилиан Филипп, 85'), Николас Хефлер, Винченцо Грифо (Мерлин Рёль, 64'), Роланд Шаллаи (Михаэль Грегорич, 77'), Лукас Хёлер Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру (Альфонсо Дэвис, 64'), Ким Мин Джэ, Эрик Дайер, Йозуа Киммих (Конрад Лаймер, 64'), Джамал Мусиала (Деотшанкюль Юпамекано, 83'), Леон Горецка, Александар Павлович, Гарри Кейн, Томас Мюллер (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 76'), Матис Тель Предупреждения: Матис Тель (73'), Александар Павлович (79'), Лукас Хёлер (90 + 4')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После этого матча «Бавария» с 54 очками сохранила второе место в таблице Бундеслиги, «Фрайбург» занимает 8 строчку с 30 баллами.

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