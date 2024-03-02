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    «Ахмат» минимально одолел «Урал»

    «Ахмат» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В матче 19-го тура российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» в родных стенах переиграл «Урал» из Екатеринбурга со счетом 1:0.

    Андрей Семенов
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    Андрей Семенов

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Андрей Семенов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Урал 1:0
    Гол: 1:0 Андрей Семёнов (73') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Владислав Камилов, Иван Олейников, Артём Тимофеев, Лечи Садулаев, Мохамед Конате, Lovat L., Ghandri N. Урал: Илья Помазун, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Денис Кулаков, Мингиян Бевеев, Даниэль Мишкич, Фаниль Сунгатулин, Алексей Ионов, Эрик Бикфалви, Bocherov V. Предупреждения: Силвие Бегич (9'), Bocherov V. (37'), Дарко Тодорович (81'), Андрей Семёнов (89')

    Календарь и таблица РПЛ

    Таким образом, «Ахмат» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Урала» осталось 19 пунктов и 13-я строчка.

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