«Ахмат» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор голов

Андрей Семенов Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Андрей Семенов.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Урал 1:0
Гол: 1:0 Андрей Семёнов (73') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Владислав Камилов, Иван Олейников, Артём Тимофеев, Лечи Садулаев, Мохамед Конате, Lovat L., Ghandri N. Урал: Илья Помазун, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Денис Кулаков, Мингиян Бевеев, Даниэль Мишкич, Фаниль Сунгатулин, Алексей Ионов, Эрик Бикфалви, Bocherov V. Предупреждения: Силвие Бегич (9'), Bocherov V. (37'), Дарко Тодорович (81'), Андрей Семёнов (89')
Таким образом, «Ахмат» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Урала» осталось 19 пунктов и 13-я строчка.