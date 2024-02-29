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    В «Зените» на игре со «Спартаком» ждут больше 50 тысяч болельщиков

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    .SubTitle Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что санкт-петербургский клуб ожидает более 50 тысяч зрителей на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

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    «Ожидаем 50 тысяч плюс посетителей», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

    Напомним, «Зенит» сыграет со «Спартаком» 2 марта на домашней арене. Начало встречи — в 19:30 мск. Первую часть нынешнего сезона сине-бело-голубые завершили на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков по результатам 18 проведённых встреч. «Спартак», в свою очередь, располагается на пятом месте. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков.

    Матч первого круга между красно-белыми и «Зенитом» завершился победой команды Сергея Семака со счётом 3:1.

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