Терзич готов к увольнению из «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии»рассказал, как реагирует на слухи о том, что его могут уволить в ближайшее время.

«Я вообще не удивлен, что моя работа в опасности. Это нормально, когда ты в топ-клубе.

Честно говоря, ничего нового, об этом говорят с самого начала сезона. Сейчас я хочу сосредоточиться на ближайших матчах, остальное меня не интересует», — приводит слова 41-летнего специалиста журналист Фабрицио Романо.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги после 23 туров.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером дортмундской «Боруссии» может стать Юлиан Нагельсманн.