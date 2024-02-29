ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тодд Боэли От плохого к худшему. Увольнение Тухеля и еще 15 главных ошибок Тодда Боэли в «Челси»
  • 15:06
    • Источник: Погба дисквалифицирован за допинг на 4 года
    Все новости спорта

    Терзич готов к увольнению из «Боруссии»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии
    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал, как реагирует на слухи о том, что его могут уволить в ближайшее время.

    Эдин Терзич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдин Терзич

    «Я вообще не удивлен, что моя работа в опасности. Это нормально, когда ты в топ-клубе.

    Честно говоря, ничего нового, об этом говорят с самого начала сезона. Сейчас я хочу сосредоточиться на ближайших матчах, остальное меня не интересует», — приводит слова 41-летнего специалиста журналист Фабрицио Романо.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги после 23 туров.

  • Санчо, Канселу и еще восемь игроков, которые больше не нужны своим клубам
  • Десять трансферных историй, у которых обязательно будет продолжение
  • 27/02/2024

    • Ранее сообщалось, что новым главным тренером дортмундской «Боруссии» может стать Юлиан Нагельсманн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Атлетико» в финал Кубка Испании?
  • «Атлетик» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Плей-офф раунд «Салават Юлаев» начнет с победы?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Шансы ЦСКА в Ярославле сводятся к нулю?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 29 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры