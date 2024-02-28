Нагельсман может возглавить дортмундскую «Боруссию»

Главный тренер сборной Германииможет продолжить карьеру в дортмундской. Об этом сообщает Footmercato.

Стало известно, что руководство «шмелей» активно рассматривает кандидатуру Нагельсмана на пост главного тренера. Отмечается, что у специалиста истекает контракт со сборной Германией после окончания Евро-2024.

Сам Нагельсман может заинтересоваться работой на посту главного тренера «Боруссии», ведь в клубе будут серьезные изменения предстоящим летом.

После 23-х туров «Боруссия» Д занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 41-м баллом в активе, отставая от 3-й позиции на 6 очков.