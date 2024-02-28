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    Нагельсман может возглавить дортмундскую «Боруссию»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Евро-2024
    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Footmercato.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    Стало известно, что руководство «шмелей» активно рассматривает кандидатуру Нагельсмана на пост главного тренера. Отмечается, что у специалиста истекает контракт со сборной Германией после окончания Евро-2024.

    Сам Нагельсман может заинтересоваться работой на посту главного тренера «Боруссии», ведь в клубе будут серьезные изменения предстоящим летом.

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