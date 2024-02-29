Погба о своей дисквалификации: Я опечален, шокирован и убит горем

Полузащитникпрокомментировал решение о своей дисквалификации на 4 года из-за употребления допинга.

«Сегодня мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен.

Я опечален, шокирован и убит горем, что у меня отняли всё, что я построил в своей профессиональной игровой карьере. Когда я буду свободен от юридических ограничений, вся история станет ясна, но я никогда не принимал сознательно или намеренно никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила.

Как профессиональный спортсмен я никогда не делал ничего, чтобы улучшить свои результаты за счёт использования запрещённых веществ, и никогда не проявлял неуважения и не обманывал товарищей-спортсменов и болельщиков команд, за которые или против которых я выступал.

В связи с объявленным сегодня решением я буду обжаловать его в спортивном арбитражном суде», — написал Погба в своих соцсетях.

Напомним, что француз пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, проведя всего 10 матчей во всех турнирах и сделав лишь одну голевую передачу.