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    • Источник: Погба дисквалифицирован за допинг на 4 года
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    Погба о своей дисквалификации: Я опечален, шокирован и убит горем

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    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал решение о своей дисквалификации на 4 года из-за употребления допинга.

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    «Сегодня мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен.

    Я опечален, шокирован и убит горем, что у меня отняли всё, что я построил в своей профессиональной игровой карьере. Когда я буду свободен от юридических ограничений, вся история станет ясна, но я никогда не принимал сознательно или намеренно никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила.

    Как профессиональный спортсмен я никогда не делал ничего, чтобы улучшить свои результаты за счёт использования запрещённых веществ, и никогда не проявлял неуважения и не обманывал товарищей-спортсменов и болельщиков команд, за которые или против которых я выступал.

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    • В связи с объявленным сегодня решением я буду обжаловать его в спортивном арбитражном суде», — написал Погба в своих соцсетях.

    Напомним, что француз пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, проведя всего 10 матчей во всех турнирах и сделав лишь одну голевую передачу.

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