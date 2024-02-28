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    Бубнов: Сейчас у «Зенита» нет слабых мест

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    Бывший футболист Александр Бубнов оценил работу «Зенита» в зимнее трансферное окно.

    Александр Бубнов
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    Александр Бубнов

    «Ду Кейрос и Ренан ушли, вместо них взяли трёх бразильцев. Нино — очень сильный защитник, играл в хорошем клубе, даже в сборную вызывался. Его данные подходят для игрока центра обороны, думаю, с Родригао мощная пара получится. Артур — опытный игрок в атаку, Педро — талантливый, 18 лет всего — на перспективу. Все трое на 100 процентов усилят "Зенит". И очень важно, что все приехали вовремя, прошли полноценную подготовку.

    Единственное, надо будет посмотреть, смогут ли стать новички заменой Малкому. Равноценной альтернативы ему не было, но если Артур и Педро в целом добавят мощи атаке, то в какой-то степени о замене ушедшему бразильцу можно будет говорить. В любом случае, даже если что-то у новичков пойдёт не так, их можно будет продать по хорошей цене. Но полагаю, что с адаптацией больших проблем не будет, в команде футболистов из Бразилии много.

    Ахметов, конечно, не игрок старта, но он к этому спокойно относится. Ильзата не убивает такой статус, тем более одно дело в "Краснодаре" сидеть на скамейке, другое — в "Зените". Считаю, что это тоже классное приобретение — игрок в самом расцвете, адаптирован к нашему чемпионату. Точно не слабее Сутормина, которого отдали в аренду, да и Ерохина, который пока остался.

    С такой работой на трансферном рынке у "Зенита" есть все предпосылки весной бороться за первое место и Кубок. Сохранили основной состав, требуемые позиции усилили. У них нет сейчас слабых мест», — приводит слова Бубнова Sportbox.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» после 18 туров идет вторым в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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