Бубнов: Сейчас у «Зенита» нет слабых мест

Бывший футболистоценил работув зимнее трансферное окно.

«Ду Кейрос и Ренан ушли, вместо них взяли трёх бразильцев. Нино — очень сильный защитник, играл в хорошем клубе, даже в сборную вызывался. Его данные подходят для игрока центра обороны, думаю, с Родригао мощная пара получится. Артур — опытный игрок в атаку, Педро — талантливый, 18 лет всего — на перспективу. Все трое на 100 процентов усилят "Зенит". И очень важно, что все приехали вовремя, прошли полноценную подготовку.

Единственное, надо будет посмотреть, смогут ли стать новички заменой Малкому. Равноценной альтернативы ему не было, но если Артур и Педро в целом добавят мощи атаке, то в какой-то степени о замене ушедшему бразильцу можно будет говорить. В любом случае, даже если что-то у новичков пойдёт не так, их можно будет продать по хорошей цене. Но полагаю, что с адаптацией больших проблем не будет, в команде футболистов из Бразилии много.

Ахметов, конечно, не игрок старта, но он к этому спокойно относится. Ильзата не убивает такой статус, тем более одно дело в "Краснодаре" сидеть на скамейке, другое — в "Зените". Считаю, что это тоже классное приобретение — игрок в самом расцвете, адаптирован к нашему чемпионату. Точно не слабее Сутормина, которого отдали в аренду, да и Ерохина, который пока остался.

С такой работой на трансферном рынке у "Зенита" есть все предпосылки весной бороться за первое место и Кубок. Сохранили основной состав, требуемые позиции усилили. У них нет сейчас слабых мест», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» после 18 туров идет вторым в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.