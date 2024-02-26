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    «Рома» — «Торино». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 26-го тура Серии А между «Ромой» и «Торино»

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    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку
    В очередном матче 26-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле сыграет с «Торино». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Рома»

    Римляне набрали 41 очко в 25-ти матчах Серии А, что позволяет им занимать шестую строчку в турнирной таблице. Отставание от лигочемпионского четвертого места, на котором расположена «Болонья», составляет 7 баллов.

    На счету «волков» 12 побед, 5 ничьих и 8 поражений в текущем сезоне. «Рома» забила 45 мячей в ворота соперников и пропустила 30 в свои.

    После назначения на пост главного тренера Даниеле Де Росси римляне выиграли 4 из 5-ти матчей в Серии А, а также вышли в 1/8 финала Лиги Европы, одолев «Фейеноорд» в серии пенальти. В крайнем туре чемпионата Италии «Рома» разгромила на выезде «Фрозиноне» (3:0).

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    «Торино»

    «Торино» находится ровно в середине турнирной таблицы, занимая десятое место с 36 очками. На счету «гранатовых» 9 побед, 9 ничьи и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 23:22.

    У «Торино» одна из самых слабых атакующих линий в текущем сезоне. По количеству забитых мячей клуб из Турина третий с конца, опережая лишь «Эмполи» и «Салернитану».

    В прошлом туре подопечные Ивана Юрича играли с еще одной командой из Рима — «Лацио». Туринцы уступили со счетом 0:2, прервав тем самым серию из шести матчей без поражений.

    Личные встречи

    В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Всего в 10-ти крайних встречах на счету «Ромы» 6 побед, «Торино» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Торино» с коэффициентом 2.05.

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