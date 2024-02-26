Спортдиректор «Баварии»: Сейчас Зане проведет пару хороших матчей — и снова начнет забивать

Спортивный директорвысказался об игре полузащитника командыв последних матчах.

«С "Бохумом" Лерой сыграл хорошо. В первом тайме матча с "РБ Лейпциг" Зане мог забивать гол, но в футболе не всегда всё проходит так, как должно. Он разберётся со всем этим. Лерой знает, на что способен.

За свою карьеру он пару раз оказывался в похожих ситуациях, для него это не в новинку. Сейчас Зане проведёт пару-тройку хороших матчей — и снова начнёт забивать», — приводит слова Фройнда Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне Зане провел 33 матча за «Баварию» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 13 голевых передач.

После 23-х туров мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 8 баллов.