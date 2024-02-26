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    Спортдиректор «Баварии»: Сейчас Зане проведет пару хороших матчей — и снова начнет забивать

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    Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался об игре полузащитника команды Лероя Зане в последних матчах.

    Лерой Зане
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    Лерой Зане

    «С "Бохумом" Лерой сыграл хорошо. В первом тайме матча с "РБ Лейпциг" Зане мог забивать гол, но в футболе не всегда всё проходит так, как должно. Он разберётся со всем этим. Лерой знает, на что способен.

    За свою карьеру он пару раз оказывался в похожих ситуациях, для него это не в новинку. Сейчас Зане проведёт пару-тройку хороших матчей — и снова начнёт забивать», — приводит слова Фройнда Bayern & Germany.

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    • В нынешнем сезоне Зане провел 33 матча за «Баварию» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 13 голевых передач.

    После 23-х туров мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 8 баллов.

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