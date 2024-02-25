Ташуев — о налоге на легионеров: Оставьте футбол в покое

Наставник воронежского «Факела»прокомментировал возможное введение налога на иностранных футболистов в РПЛ.

«Да я вообще не понимаю, какая цель у этого. Что, деньги решают вопрос о том, кто должен играть в футбол? Футболист выходит на поле, давайте дадим ему 15 минут, потому что на него надо платить налог, а денег не хватает. А этому — 17 минут. А тому — 20, так как средств сегодня нет в бюджете.

Пахнет каким-то юмором из "Камеди Клаб". Пусть оставят в покое футбол и играют лучшие. Приносит человек пользу клубу — хорошо, не приносит — надо брать другого. Хотя "Факела" это особо не касается, у нас в основном россияне в составе, в прошлом году вообще 11 человек выходило», — приводит слова Ташуева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Недавно прошла информация, что в РПЛ собираются ввести налог на легионеров. Согласно нему, за каждую минуту, которую провел легионер на поле, надо будет заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Эта сумма будет считаться в зависимости от возраста иностранного футболиста.