Мудрик: Я с нетерпением жду финала, это будет интересная игра

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка английской лиги с

«Я с нетерпением жду финала, особенно против такой большой команды, как "Ливерпуль". Это будет интересная игра. Я уже играл на "Уэмбли". Это огромный стадион, который вмещает около 80 тысяч зрителей.

Эту атмосферу невозможно не ощутить, так что это отличный стадион для финала», — приводит слова Мудрика пресс-служба «Челси».

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» в рамках финала Кубка английской лиги состоится 25-го февраля в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.