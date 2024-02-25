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    «Реал» не будет возвращать Тео Эрнандеса

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    Руководство мадридского «Реала» отвергло предложение о трансфере своего бывшего игрока Тео Эрнандеса из итальянского «Милана».

    Тео Эрнандес
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    Тео Эрнандес

    Как сообщил журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети, боссы «сливочных» ответили агенту, что они близки к соглашению с другим футболистом, выступающим в том же амплуа.

    Вероятно, речь идет о канадском защитник «Баварии» Альфонсо Дэвисе, которым давно интересуется мадридский «Реал».

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    • Тео Эрнандес — воспитанник мадридского «Реала», играл там с 2017 по 2019 год, но был игроком замены. Всего за «сливочных» сыграл 23 матча, отдал три результативных передачи.
    Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» действует до лета 2025 года.

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