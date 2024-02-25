«Реал» не будет возвращать Тео Эрнандеса

Руководство мадридского «Реала» отвергло предложение о трансфере своего бывшего игрокаиз итальянского «Милана».

Как сообщил журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети, боссы «сливочных» ответили агенту, что они близки к соглашению с другим футболистом, выступающим в том же амплуа.

Вероятно, речь идет о канадском защитник «Баварии» Альфонсо Дэвисе, которым давно интересуется мадридский «Реал».

Тео Эрнандес — воспитанник мадридского «Реала», играл там с 2017 по 2019 год, но был игроком замены. Всего за «сливочных» сыграл 23 матча, отдал три результативных передачи.

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» действует до лета 2025 года.