«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги дортмундскаяв родных стенах проиграласо счетом 2:3.

На голы Доньелла Малена и Нико Шлоттербека гости ответили точными ударами Ильхаса Бебу и Максимилиана Байера, который оформил дубль.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Хоффенхайм 2:3 Голы: 0:1 Ила Бебу (2'), 1:1 Дониелл Мален (21'), 2:1 Нико Шлоттербек (25'), 2:2 Максимилиан Байер (61'), 2:3 Максимилиан Байер (64') Боруссия Д: Александер Майер, Юлиан Рюэрсон (Матс Хуммельс, 79'), Нико Шлоттербек, Ян Матсен (Карим Адейеми, 75'), Эмре Джан, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Дониелл Мален, Марко Ройс (Жюльен Дюранвиль, 87'), Джейдон Санчо (Джейми Байно-Гиттенс, 75'), Никлас Фуллкруг (Юссуфа Мукоко, 75') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Джон Брукс, Озан Кабак, Павел Кадержабек, Умут Тохумджу (Финн Оле Беккер, 79'), Флориан Гриллич, Антон Стах, Максимилиан Байер (Ваутер Вегорст, 79'), Ила Бебу (Мариус Бюльтер, 79'), Андрей Крамарич (Деннис Гайгер, 68'), Роберт Сков (Давид Юрасек, 49') Предупреждения: Умут Тохумджу (24'), Марсель Забитцер (45'), Джон Брукс (90 + 3'), Деннис Гайгер (90 + 4'), Дониелл Мален (90 + 5')

Календарь и таблица Бундеслиги

Победа позволила «Хоффенхайму» набрать 30 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице. У «Боруссии» 41 пункт и четвертая позиция.