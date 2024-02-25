ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналдо «Кукурузные хлопья» Гарначо и «парик на роботе» Холанна: десять худших стрижек в футболе
  • 21:59
    • «Интер» на чужом поле разгромил «Лечче»
  • 21:52
    • Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч Серии А с «Миланом»
  • 20:46
    • «Ливерпуль» переиграл «Челси» и стал победителем Кубка английской лиги
  • 20:04
    • Массимилиано Аллегри установил исторический рекорд Серии А
  • 19:37
    • «Динамо» выиграло Кубок Континента
    Все новости спорта

    Дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму»

    «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Хоффенхайм 1899
    В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в родных стенах проиграла «Хоффенхайму» со счетом 2:3.

    «Хоффенхайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хоффенхайм»

    На голы Доньелла Малена и Нико Шлоттербека гости ответили точными ударами Ильхаса Бебу и Максимилиана Байера, который оформил дубль.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Хоффенхайм 2:3
    Голы: 0:1 Ила Бебу (2'), 1:1 Дониелл Мален (21'), 2:1 Нико Шлоттербек (25'), 2:2 Максимилиан Байер (61'), 2:3 Максимилиан Байер (64') Боруссия Д: Александер Майер, Юлиан Рюэрсон (Матс Хуммельс, 79'), Нико Шлоттербек, Ян Матсен (Карим Адейеми, 75'), Эмре Джан, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Дониелл Мален, Марко Ройс (Жюльен Дюранвиль, 87'), Джейдон Санчо (Джейми Байно-Гиттенс, 75'), Никлас Фуллкруг (Юссуфа Мукоко, 75') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Джон Брукс, Озан Кабак, Павел Кадержабек, Умут Тохумджу (Финн Оле Беккер, 79'), Флориан Гриллич, Антон Стах, Максимилиан Байер (Ваутер Вегорст, 79'), Ила Бебу (Мариус Бюльтер, 79'), Андрей Крамарич (Деннис Гайгер, 68'), Роберт Сков (Давид Юрасек, 49') Предупреждения: Умут Тохумджу (24'), Марсель Забитцер (45'), Джон Брукс (90 + 3'), Деннис Гайгер (90 + 4'), Дониелл Мален (90 + 5')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Победа позволила «Хоффенхайму» набрать 30 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице. У «Боруссии» 41 пункт и четвертая позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Реал» от «Севильи»?
  • «Реал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Аталанта» продлить свою победную серию?
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Марсель» начнет без раскачки
  • «Марсель» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры