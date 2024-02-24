ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» проиграл дома «Вильярреалу»
  • 00:23
    • «Байер» обыграл «Майнц» на своем поле
    Все новости спорта

    В «Реале Сосьедад» рассказали о травме Захаряна

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Вильярреал
    Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль поделился информацией о степени повреждения российского атакующего полузащитника басков Арсена Захаряна.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Россиянин получил травму в домашнем матче 26-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:3).
       
    «Арсен Захарян даже не мог самостоятельно одеться. Завтра будут проведены тесты», — приводит слова Альгуасиля Marca.

    Захарян начал домашний матч 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3) в стартовом составе. На 72-й минуте футболист был заменён при счёте 0:2 после столкновения в игровом эпизоде с защитником гостей Йерсоном Москерой, при котором повредил правую руку во время падения на газон. Захарян покинул поле в сопровождении врачей, держась за плечо.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Хетафе» много не забьют
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Калинская обыграет Паолини и возьмет титул в Дубае?
  • Калинская — Паолини. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Манчестер Сити» вряд ли подавится «вишенками»
  • «Борнмут» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Калинская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры