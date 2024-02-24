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    Тен Хаг: «МЮ» не заслуживал поражения в матче с «Фулхэмом»

    Футбол Манчестер Юнайтед Фулхэм
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал критиковать команду после неудачного матча с «Фулхэмом» (1:2) в 26-м туре АПЛ.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «МЮ» потерпел первое поражение после четырех побед подряд.

    «Команда проявила огромный характер, чтобы отбиться, мы заслужили ничью и шли к победе. Мы проявили большую индивидуальность и характер. Это была та самая ошибка.

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    • До этого мы шли к победе и должны были использовать свои возможности. Это повод для критики, но команда проявила огромный характер в обоих таймах», — приводит слова нидерландского специалиста BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 44 очка.

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