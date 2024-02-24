Тен Хаг: «МЮ» не заслуживал поражения в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»не стал критиковать команду после неудачного матча (1:2) в 26-м туре АПЛ.

«МЮ» потерпел первое поражение после четырех побед подряд.

«Команда проявила огромный характер, чтобы отбиться, мы заслужили ничью и шли к победе. Мы проявили большую индивидуальность и характер. Это была та самая ошибка.

До этого мы шли к победе и должны были использовать свои возможности. Это повод для критики, но команда проявила огромный характер в обоих таймах», — приводит слова нидерландского специалиста BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 44 очка.