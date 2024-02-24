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    Морено: Почему я согласился подписать контракт с «Сочи»? Все, о чем я просил, они мне дали

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    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о своей работе в российской команде.

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    «Все говорили мне, что я сумасшедший, что это приведёт к краху. На меня это действует наоборот. Российская лига — это соревновательная лига. В любой точке мира победить сложно. Почему я согласился подписать контракт с "Сочи"? Это было очень легко: всё, о чём я просил, они мне дали.

    Цели? Те же, что и у любого тренера, — выигрывать матчи. Больше ничего. Нет будущего, нет прошлого, есть только следующая игра. Старайтесь побеждать и продолжать прибавлять всей командой. Любой, кто становится тренером, знает, что веселье длится 30 секунд после финального свистка, а потом ты думаешь о следующей игре», — приводит слова Морено Infobae.

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