Морено: Почему я согласился подписать контракт с «Сочи»? Все, о чем я просил, они мне дали

Главный тренервысказался о своей работе в российской команде.

«Все говорили мне, что я сумасшедший, что это приведёт к краху. На меня это действует наоборот. Российская лига — это соревновательная лига. В любой точке мира победить сложно. Почему я согласился подписать контракт с "Сочи"? Это было очень легко: всё, о чём я просил, они мне дали.

Цели? Те же, что и у любого тренера, — выигрывать матчи. Больше ничего. Нет будущего, нет прошлого, есть только следующая игра. Старайтесь побеждать и продолжать прибавлять всей командой. Любой, кто становится тренером, знает, что веселье длится 30 секунд после финального свистка, а потом ты думаешь о следующей игре», — приводит слова Морено Infobae.

В настоящий момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.