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    Чилуэлл: Для «Челси» Кубок лиги важнее Лиги чемпионов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Ливерпуль
    Защитник «Челси» Бен Чилуэлл высказался о предстоящем финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

    Бен Чилуэлл
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    Бен Чилуэлл

    «Престиж Лиги чемпионов, безусловно, выше, но я бы сказал, что Кубок лиги, пожалуй, важнее, учитывая нынешнее положение клуба.

    У нас очень молодая, обновленная команда, у которой были взлеты и падения в этом сезоне. Если бы мы взяли этот трофей как команда, как коллектив, это было бы очень важно для клуба и, возможно, важнее, чем Лига чемпионов.

    Не в плане престижа, а в том плане, в каком направлении мы хотим, чтобы клуб развивался, двигался вперед», — цитирует Чилуэлла talkSPORT.

    Матч между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля.

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