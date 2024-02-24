Чилуэлл: Для «Челси» Кубок лиги важнее Лиги чемпионов

Защитниквысказался о предстоящем финале Кубка английской лиги против

«Престиж Лиги чемпионов, безусловно, выше, но я бы сказал, что Кубок лиги, пожалуй, важнее, учитывая нынешнее положение клуба.

У нас очень молодая, обновленная команда, у которой были взлеты и падения в этом сезоне. Если бы мы взяли этот трофей как команда, как коллектив, это было бы очень важно для клуба и, возможно, важнее, чем Лига чемпионов.

Не в плане престижа, а в том плане, в каком направлении мы хотим, чтобы клуб развивался, двигался вперед», — цитирует Чилуэлла talkSPORT.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля.