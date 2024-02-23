Личка: Проигрывали всю борьбу, совсем не было агрессивности на поле

лавный тренер московскогоподвел итог товарищеского матча против(0:3).

«Сильно ли расстроился из-за первого поражения на зимних сборах? Результат меня не сильно расстроил. Скорее, расстроен тем, что в первом тайме молодые парни думали, что после удачных игр с "Оренбургом" и "Крыльями" у них всё легко пойдёт и в этот раз. Проигрывали всю борьбу, совсем не было агрессивности на поле. Была видна разница между центральными форвардами — Чупаёвым и Фамейе — как они сохраняли мячи. Было много простых ошибок при передачах», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

После 18 туров «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место. «Балтика» заработала 13 очков и расположилась на 15-й строчке.