Президент «Торпедо»: Бюджет на следующий год обсудим в конце февраля

Александр Волнушкин Фото: globallookpress.com
«В настоящий момент он остается таким же, каким и был. Совет директоров в начале сезона принимает параметры бюджета — в этих рамках мы существуем и сейчас.
Что касается бюджета на следующий год, то, думаю, его обсуждение состоится в конце февраля», — приводит слова Волнушкина «Спорт-Экспресс».
«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.
Напомним, в середине января пост главного тренера «Торпедо» занял Олег Кононов.