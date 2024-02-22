Президент «Торпедо»: Бюджет на следующий год обсудим в конце февраля

Президент «Торпедо»рассказал о возможных изменениях бюджета клуба.

«В настоящий момент он остается таким же, каким и был. Совет директоров в начале сезона принимает параметры бюджета — в этих рамках мы существуем и сейчас.

Что касается бюджета на следующий год, то, думаю, его обсуждение состоится в конце февраля», — приводит слова Волнушкина «Спорт-Экспресс».

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

Напомним, в середине января пост главного тренера «Торпедо» занял Олег Кононов.