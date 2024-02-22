Рахимов: Любое поражение все равно неприятное

Главный тренер казанскоговысказался о разгромном поражении в товарищеском матче с московской «Родиной» (1:4).

«Любое поражение все равно неприятное. Но мы видели, как сегодня матч сложился, когда ты сам не забиваешь и тут же получаешь ответный. "Родина" сыграла в этих моментах очень эффективно — все три момента, которые были в первом тайме, они реализовали. К сожалению, мы своё не забили.

Второй тайм мы начали неплохо, тут же забили и тут же был момент, когда нужно было забивать ещё, но вратарь вытащил. Такие моменты случаются, и игра на сборе, конечно, по-другому оценивается. Команде я сказал, что "Родина" была максимально эффективна и настроена на эту игру, а у нас, к сожалению, такого настроя не было.

Мы пытались потом развернуть игру, но у нас этого не получилось. Отсутствие травмированных Тесленко, Кабутова сказывается на игре, Вада впервые вышел после травмы, Ранджеловича нет, Чумич вылетел. Внутренней конкуренции пока, к сожалению, у нас нет», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

«Рубин» сейчас идет на седьмом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.