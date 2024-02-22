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    Загребское «Динамо» выбило «Бетис» из Лиги конференций, «Серветт» прошел «Лудогорец»

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    Завершились два ответных матча 1/16 финала Лиги конференций.

    «Динамо» Загреб — «Бетис»
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    «Динамо» Загреб — «Бетис»

    В одном из поединков загребское «Динамо» и испанский «Бетис» сыграли вничью 1:1. На гол Седрика Бакамбу хозяева ответили точным ударом Такуро Канеко.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Динамо З — Бетис 1:1
    Голы: 0:1 Седрик Бакамбу (38'), 1:1 Такуро Канеко (60') Динамо З: Иван Невистич, Стефан Ристовски, Максим Бернауэр, Кевин Теофиль-Катерин, Мауро Перкович, Йосип Мишич, Петар Сучич (Тибор Халилович, 90'), Мартин Батурина, Такуро Канеко (Дарио Шпикич, 75'), Бруно Петкович, Arber Hoxha (Сандро Куленович, 86') Бетис: Руи Силва, Хуан Миранда (Xavier Pleguezuelo Selva, 79'), Шади Риад, Вилльям Карвалью, Марк Рока, Седрик Бакамбу (Виллиан Жозе, 46'), Эз Абде, Набиль Фекир, Ассане Диао (Эктор Бельерин, 61'), Айтор Руйбаль (Родриго Эрнандес, 70'), Johnny Cardoso Предупреждения: Бруно Петкович (40'), Sergej Jakirovic (49'), Айтор Руйбаль (56'), Вилльям Карвалью (69')

    Благодаря победе в первой игре со счетом 1:0 дальше шагнуло «Динамо».

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    В параллельной игре швейцарский «Серветт» на выезде одолел болгарский «Лудогорец» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Тимоте Конья.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Лудогорец — Серветт 0:1
    Гол: 0:1 Тимоте Конья (6') Лудогорец: Сержио Падт, Аслак Витри, Ноа Сонко Сундберг, Оливье Вердон, Сон, Педро Наресси (Матиас Тиссера, 84'), Клод Гонсальвес (Руан Секо, 66'), Якуб Пётровский, Бернард Текпетей, Кайо Видал (Rick Lima, 74'), Квандво Дуа Серветт: Джереми Фрик, Бендегуз Болла (Гаэль Ондуа, 56'), Тео Маньен, Брэдли Мазику, Йоан Северен, Стив Руй, Кэйго Цунэмото, Тимоте Конья (Дерек Кутеса, 84'), Мирослав Стеванович, Алексис Антунес (Антони Бэрон, 90'), Энцо Кривелли Предупреждения: Тимоте Конья (5'), Кайо Видал (13'), Бендегуз Болла (31'), Брэдли Мазику (54'), Якуб Пётровский (77'), Сон (89')

    После ничьей в первой игре «Сервертт» смог пробиться в 1/8 финала третьего по престижности клубного турнира Европы.

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