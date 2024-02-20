Президент «Сантоса»: Возвращение Неймара? Это зависит не только от нас, но и от воли игрока

Президент бразильскоговысказался относительно возможного возвращения в команду, который сейчас выступает за саудовский

«Это не от нас зависит. Но "Сантос" внимательно следит за ситуацией Неймара. У него двухлетний контракт с "Аль‑Хилялем". В разговоре с футболистом я понял, что возможно продление договора. Мы следим за этими переговорами, чтобы узнать, когда он сможет решить свою ситуацию и вернуться в Бразилию.

Мы разрабатываем проект его возвращения в Бразилию. Это зависит не только от "Сантоса", но и от воли игрока», — приводит слова Тейшейры Globo.

Напомним, что сейчас Неймар восстанавливается после тяжелой травмы.