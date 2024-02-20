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    Президент «Сантоса»: Возвращение Неймара? Это зависит не только от нас, но и от воли игрока

    Футбол Латинская Америка Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра высказался относительно возможного возвращения в команду Неймара, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

    Неймар
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    Неймар

    «Это не от нас зависит. Но "Сантос" внимательно следит за ситуацией Неймара. У него двухлетний контракт с "Аль‑Хилялем". В разговоре с футболистом я понял, что возможно продление договора. Мы следим за этими переговорами, чтобы узнать, когда он сможет решить свою ситуацию и вернуться в Бразилию.

    Мы разрабатываем проект его возвращения в Бразилию. Это зависит не только от "Сантоса", но и от воли игрока», — приводит слова Тейшейры Globo.

    Напомним, что сейчас Неймар восстанавливается после тяжелой травмы.

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