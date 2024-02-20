Айссауи: Сначала не поверил, что ЦСКА действительно проявляет интерес

Новичок московскогопрокомментировал свой переход в стан московской команды.

«Я был дома, и агент позвонил моему папе. После их разговора я не поверил, что ЦСКА действительно проявляет интерес, но в течение переговоров осознал этот факт и был очень рад.

Знаю, что команда выступала в Лиге чемпионов очень много лет и обыгрывала мадридский "Реал". Когда я был маленьким, я играл в PlayStation и знал про ЦСКА, играл за эту команду. Так что я изучил многое из истории ЦСКА», — приводит слова Айссауи пресс-служба клуба.

Айссауи до перехода в ЦСКА выступал только за молодежную команду «УСМ Алжир».

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.