ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» — «Спортинг»Особенные. Почему Португалия — одна из лучших футбольных стран Европы
  • 09:03
    • Илия Топурия новый чемпион UFC в полулегком весе
  • 12:13
    • «Адмирал» разгромил «Трактор» во Владивостоке
  • 12:06
    • Мирра Андреева сенсационно проиграла на старте турнира в Дубае
  • 12:01
    • Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Пари НН»
  • 09:40
    • Осимхен может пропустить матч «Наполи» против «Барселоны»
    Все новости спорта

    Тимощук раскритиковал качество футбола на Кубке Азии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Кубок Азии-2023 Сборная Катара Сборная Иордании Сборная Японии Сборная Ирана
    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об уровне футбола на недавнем Кубке Азии.

    Анатолий Тимощук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анатолий Тимощук

    Победителем Кубка Азии второй раз подряд стала сборная Катара. В финале катарцы выиграли у команды Иордании (3:1).

    «Мы ожидали, что уровень футбола, скажем так, не европейский, не максимально приближенный к лучшим командам мира. Но в азиатских сборных есть хорошие футболисты, которые играют в крепких европейских клубах.

    Для меня фаворитами этого турнира были в первую очередь Япония и Иран, но чемпионат все-таки домашний для Катара. И катарцы своим настроем, своей самоотдачей и в некоторых моментах везением смогли вырвать победу в Кубке Азии уже второй раз подряд.

  • Отсутствие доминирующей силы и прогресс аутсайдеров. Что Кубки Азии и Африки говорят нам о ЧМ-2026
  • Подводим итоги континентальных турниров в Катаре и Кот-д'Ивуаре
  • 13/02/2024

    • Атмосфера на стадионе, как и всегда на таких турнирах, была незабываемой. Ее можно сравнить с тем, что мы видим на чемпионатах мира и Европы. В целом были у команд на этом Кубке Азии хорошие игроки, многие команды показывали хороший футбол, но им еще есть куда стремиться, повышать уровень», — сказал Тимощук «Известиям».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Райо Вальекано»?
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «МЮ» продлит победную серию?
  • «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Бавария» уверенно разберется с «Бохумом»
  • «Бохум» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Баскетбол Прочие Игры