Тимощук раскритиковал качество футбола на Кубке Азии

Тренер «Зенита»поделился мнением об уровне футбола на недавнем

Победителем Кубка Азии второй раз подряд стала сборная Катара. В финале катарцы выиграли у команды Иордании (3:1).

«Мы ожидали, что уровень футбола, скажем так, не европейский, не максимально приближенный к лучшим командам мира. Но в азиатских сборных есть хорошие футболисты, которые играют в крепких европейских клубах.

Для меня фаворитами этого турнира были в первую очередь Япония и Иран, но чемпионат все-таки домашний для Катара. И катарцы своим настроем, своей самоотдачей и в некоторых моментах везением смогли вырвать победу в Кубке Азии уже второй раз подряд.

Атмосфера на стадионе, как и всегда на таких турнирах, была незабываемой. Ее можно сравнить с тем, что мы видим на чемпионатах мира и Европы. В целом были у команд на этом Кубке Азии хорошие игроки, многие команды показывали хороший футбол, но им еще есть куда стремиться, повышать уровень», — сказал Тимощук «Известиям».