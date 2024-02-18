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    «Реймс» и «Ланс» не выявили победителя

    «Реймс» — «Ланс»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

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    В матче 22-го тура французской Лиги «Реймс» и «Ланс» завершили встречу ничейным исходом — 1:1.

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    На 41-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Умар Диаките после передачи японца Дзюни Ито.

    «Ланс» смог сравнять счет в добавленное к первому тайму время. Голом отметился нападающий Уэсли Саид, ему ассистировал Пшемыслав Франковски.

    Во втором тайме игра протекала с переменным преимуществом, но забить так никто и не смог.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Реймс — Ланс 1:1
    Голы: 1:0 Умар Диаките (40'), 1:1 Уэсли Саид (45 + 1') Реймс: Йеванн Диуф, Эммануэль Агбаду, Джозеф Окуму, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке, Серхио Акьем (Теренс Куду, 82'), Маршал Манетси, Реда Хадра (Кейто Накамура, 71'), Тедди Теума (Мохаммед Дарами, 82'), Дзюня Ито (Бенжамен Стамбули, 88'), Умар Диаките (Амир Ричардсон, 71') Ланс: Брис Самба, Факундо Медина, Кевин Дансо, Абдукодир Хусанов, Анжело Фюльжини (David Pereira da Costa, 82'), Адриен Томассон (Флорьян Сотока, 69'), Нампалис Менди (Нейл Эль-Айнауи, 69'), Салис Абдул-Самед, Пшемыслав Франковский, Уэсли Саид (Морган Гилавоги, 69'), Jhoanner Chavez (Массадио Айдара, 88') Предупреждения: Абдукодир Хусанов (18'), Умар Диаките (21'), Джозеф Окуму (52'), Факундо Медина (68')
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