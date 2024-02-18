«Реймс» — «Ланс»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

В матче 22-го тура французской Лиги «Реймс» и «Ланс» завершили встречу ничейным исходом — 1:1.

На 41-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Умар Диаките после передачи японца Дзюни Ито.

«Ланс» смог сравнять счет в добавленное к первому тайму время. Голом отметился нападающий Уэсли Саид, ему ассистировал Пшемыслав Франковски.

Во втором тайме игра протекала с переменным преимуществом, но забить так никто и не смог.