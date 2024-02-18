Тренер «Аталанты» отметил игру Миранчука после победы над «Сассуоло»

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
«Я знал, что у нас надежные оборона и полузащита, где футболисты играют вместе годами.
Приход Колашинаца однозначно усилил защиту, также мы прибавили на флангах — игроки прогрессируют.
Больше всех прибавили игроки атаки — де Кетеларе, Миранчук и Скамакка. Конечно, мы знали, на что способен Лукман.
Также стоит отметить Туре, у которого ранее были проблемы», — приводит слова Гасперини Football Italia.
Миранчук провел в текущем чемпионате Италии 15 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.