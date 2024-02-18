Тренер «Аталанты» отметил игру Миранчука после победы над «Сассуоло»

Главный тренер «Аталанты»похвалил российского полузащитникапосле победы над «Сассуоло» (3:0) в 25-м туре чемпионата Италии.

«Я знал, что у нас надежные оборона и полузащита, где футболисты играют вместе годами.

Приход Колашинаца однозначно усилил защиту, также мы прибавили на флангах — игроки прогрессируют.

Больше всех прибавили игроки атаки — де Кетеларе, Миранчук и Скамакка. Конечно, мы знали, на что способен Лукман.

Также стоит отметить Туре, у которого ранее были проблемы», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Миранчук провел в текущем чемпионате Италии 15 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.