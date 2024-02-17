Постекоглу ответил, возглавит ли он «Ливерпуль»

Наставник лондонского «Тоттенхема»прокомментировал разговоры о том, что он может стать главным тренером

«Я могу быть в списке претендентов, но я не хочу ничего говорить об этом, потому что не думаю, что это когда-либо войдёт в моё мыслительное пространство с моими приоритетами в жизни и в моей профессии в данный момент», — приводит слова Постекоглу ВВС.

Недавно появилась информация, что Постекоглу является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля», который становится вакантным летом после ухода Юргена Клоппа.

В настоящее время «шпоры» после 24-х туров идут на четвертой строчке в АПЛ с 47 очками.