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    Постекоглу ответил, возглавит ли он «Ливерпуль»

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    Наставник лондонского «Тоттенхема» Анге Постекоглу прокомментировал разговоры о том, что он может стать главным тренером «Ливерпуля».

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    «Я могу быть в списке претендентов, но я не хочу ничего говорить об этом, потому что не думаю, что это когда-либо войдёт в моё мыслительное пространство с моими приоритетами в жизни и в моей профессии в данный момент», — приводит слова Постекоглу ВВС.

    Недавно появилась информация, что Постекоглу является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля», который становится вакантным летом после ухода Юргена Клоппа.

    В настоящее время «шпоры» после 24-х туров идут на четвертой строчке в АПЛ с 47 очками.

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