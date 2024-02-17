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    «Ньюкасл» не смог обыграть «Борнмут» в матче АПЛ

    «Ньюкасл» — «Борнмут»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Ньюкасл» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2) в матче 25-го тура АПЛ.

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    В составе «Борнмута» голы забили Доминик Соланке на 51-й минуте и Антуан Семеньо на 69-й минуте.

    У «Ньюкасла» сначала отличился Энтони Гордон на 58-й минуте, реализовав пенальти.

    Затем полузащитник «сорок» Мэтт Ричи на 90+2-й минуте спас команду от поражения.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Борнмут 2:2
    Голы: 0:1 Доминик Соланке (51'), 1:1 Энтони Гордон (пенальти) (58'), 1:2 Энтойн Семеньо (69'), 2:2 Мэтт Ритчи (90 + 2') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Триппьер, Фабиан Шер, Свен Ботман, Дэниел Бёрн (Tino Livramento, 71'), Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Льюис Майли (Joe White, 90'), Мигель Альмирон (Мэтт Ритчи, 90'), Харви Льюис Барнс (Джейкоб Мёрфи, 67'), Энтони Гордон Борнмут: Нето, Ллойд Келли, Маркос Сенеси, Илья Забарный, Адам Смит, Маркус Таверньер, Льюис Кук, Райан Кристи (Enes Ünal, 90'), Доминик Соланке, Джастин Клюйверт (Alex Scott, 71'), Энтойн Семеньо (Данго Уаттара, 79') Предупреждения: Райан Кристи (44'), Маркос Сенеси (52'), Илья Забарный (62'), Фабиан Шер (87')

    После этого матча «Ньюкасл» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Борнмут» — на 13-й позиции (28 баллов).

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