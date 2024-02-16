«Бетис» проиграл загребскому «Динамо» в Лиге конференций, «Аякс» ушел от поражения в матче с «Буде-Глимтом»

Подошли к концу еще четыре первых матча 1/16 финала Лиги конференций.

В одном из поединков амстердамский «Аякс» смог вырвать ничью у «Буде-Глимта», забив дважды в компенсированное арбитром время — 2:2. Автором дубля в составе гостей стал Альберт Гронбак. За хозяев забили Бранко ван ден Бомен и Стивен Бергейс.

Футбол. Лига конференций. 1/16 финала Аякс — Будё-Глимт 1:2 Голы: 0:1 Альберт Грёнбек (16'), 0:2 Альберт Грёнбек (64'), 1:2 Бранко ван ден Бомен (пенальти) (90 + 1') Аякс: Диант Рамай, Тристан Гойер (Антон Гоэи, 90'), Девин Ренс (Борна Соса, 46'), Йосип Шутало, Йоррел Хато, Джордан Хендерсон, Кеннет Тейлор (Бранко ван ден Бомен, 71'), Кристиан Хлинссон (Julian Rijkhoff, 90'), Стивен Бергёйс, Чуба Акпом (Карлос Боргес, 63'), Брайан Бробби Будё-Глимт: Хьетиль Хёуг, Фредрик Бьёркан, Бреде Мо, Брис Вембангомо, Альберт Грёнбек (Оскар Капскармо, 81'), Патрик Берг, Сондре Фет (Ульрик Салтнес, 25'), Йенс Хёуге (Нино Жугель, 74'), Хокон Эвьен, Сондре Сёрли (Тобиас Гулликсен, 46'), Jostein Gundersen (Odin Luras Bjortuft, 74') Предупреждения: Бреде Мо (37'), Тристан Гойер (86'), Джордан Хендерсон (88') Удаление: Odin Luras Bjortuft (90')

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В параллельной игре загребское «Динамо» оказалось сильнее испанского «Бетиса» с результатом 1:0. Судьбу противостояния решил точный удар Бруно Петковича с пенальти.

Футбол. Лига конференций. 1/16 финала Бетис — Динамо З 0:1 Гол: 0:1 Бруно Петкович (пенальти) (76') Бетис: Руи Силва, Херман Песселья, Шади Риад, Хуан Миранда, Вилльям Карвалью (Марк Рока, 58'), Родриго Эрнандес (Эктор Бельерин, 58'), Айтор Руйбаль (Gines Sorroche, 87'), Набиль Фекир, Эз Абде (Ассане Диао, 58'), Виллиан Жозе, Johnny Cardoso Динамо З: Иван Невистич, Мауро Перкович, Кевин Теофиль-Катерин, Максим Бернауэр (Takuya Ogiwara, 81'), Стефан Ристовски, Мартин Батурина (Тибор Халилович, 86'), Йосип Мишич, Марко Булат, Бруно Петкович (Сандро Куленович, 86'), Такуро Канеко (Габриэль Видович, 63'), Arber Hoxha (Дарио Шпикич, 63') Предупреждения: Ассане Диао (80'), Мартин Батурина (82'), Дарио Шпикич (87'), Виллиан Жозе (90 + 1'), Херман Песселья (90 + 2')

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В еще одном матче израильское «Маккаби» из Хайфы сломило сопротивление бельгийского «Гента» со счетом 1:0. Точный удар Францди Пьерро оказался единственным в поединке.

Футбол. Лига конференций. 1/16 финала Маккаби Хф — Гент 1:0 Гол: 1:0 Францди Пьерро (65') Предупреждения: Маор Кандил (57'), Илай Фейнгольд (77'), Жюльен де Сарт (90 + 3')

И, наконец, швейцарский «Серветт» и болгарский «Лудогодорец» не смогли выявить сильнейшего. Команды так и не смогли поразит ворота друг друга.

Футбол. Лига конференций. 1/16 финала Серветт — Лудогорец 0:0 Серветт: Джереми Фрик, Кэйго Цунэмото, Стив Руй, Йоан Северен, Брэдли Мазику (Тимоте Конья, 46'), Тео Маньен, Бендегуз Болла (Дерек Кутеса, 61'), Мирослав Стеванович, Гаэль Ондуа (Антони Бэрон, 89'), Жереми Гийемено (Алексис Антунес, 61'), Энцо Кривелли Лудогорец: Сержио Падт, Сон, Оливье Вердон, Ноа Сонко Сундберг, Аслак Витри, Якуб Пётровский, Клод Гонсальвес, Педро Наресси, Квандво Дуа (Спас Делев, 86'), Кайо Видал (Rick Lima, 64'), Бернард Текпетей (Руан Секо, 75') Предупреждения: Брэдли Мазику (25'), Гаэль Ондуа (37'), Жереми Гийемено (54'), Ноа Сонко Сундберг (81')

Ответные поединки состоятся 22 февраля.