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    Кейн: «Бавария» должна переломить ситуацию

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на поражение клуба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1).

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    «Очень тяжёлая неделя. В первом тайме мы начали хорошо и имели явные моменты, один был у меня. В этих играх они имеют большое значение. Второй тайм разочаровал. Мы вышли с меньшим количеством энергии и меньшей уверенностью. Нас наказали. Когда количество игроков сокращается до 10, это всегда сложно.

    Мы всё ещё участвуем в гонке за Бундеслигу и в матче с "Лацио". Мы должны продолжать бороться. "Бавария" находится в трудном периоде. Мы должны бороться. Мы должны переломить ситуацию», — приводит слова Кейна BBC.

    Ответная встреча пройдет 5 марта.

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