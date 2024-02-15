Гризманн рассказал, почему переходил из «Атлетико» в «Барселону»

Нападающий мадридскоговысказался о своем уходе из мадридского клуба вв 2019 году.

«Я решил покинуть "Атлетико" Мадрид, потому что достиг психологического предела: когда я плохо играл, то говорил, что виноваты другие, и это было оправданием. Через несколько месяцев я понял, что был очень счастлив в Мадриде и в "Атлетико", и я всегда пытался вернуться.

Я сказал Симеоне, что хочу вернуться, а также сказал своей сестре, чтобы она сделала всё, чтобы вернуться, а я позабочусь об остальном, потому что я знал, что причинил много вреда», — приводит слова Гризманна Atletico Universe.